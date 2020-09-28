Гол Смолова и потрясающий сейв Акинфеева в видеообзоре встречи между ЦСКА и «Локомотивом»

27 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», состоялся центральный матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. Уже на 47-й минуте гости могли удвоить преимущество после шикарного удара Ведрана Чорлуки после розыгрыша с углового, который отразил вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, продемонстрировав прекрасную реакцию. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи ЦСКА – «Локомотив» (0:1).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на RuTube-канале РПЛ.
«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.
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