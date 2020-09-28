Алисон и Тьяго могут пропустить встречу «Ливерпуля» с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед игрой с лондонским «Арсеналом» выразил опасения о возможном участии сразу двух игроков мерсисайдцев – основного вратаря Алисона Бекера и полузащитника Тьяго Алькантары, приобретённого недавно у «Баварии». Авторитетное издание The Telegraph сообщает, что в вопросе участия игроков до сих пор существует неясность и их участие в игре находится под вопросом.
У дуэта неустановленные травмы, вследствие которых они пропустили тренировки за последние 48 часов. В клубе по-прежнему ожидают оценки от медицинского штаба по поводу их участия в предстоящей игре с «канонирами».
«Посмотрим. У нас есть несколько дней, чтобы потренироваться и посмотреть, как мы будем готовы к игре с «Арсеналом». У меня есть идеи, но почему я должен принимать решение сегодня, когда у нас есть время до понедельника?», — заявлял Клопп на пятничном брифинге для прессы.
Напомним, что встреча между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом» состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе «Энфилд». Начало матча – 22:00 мск.
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