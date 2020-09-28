«Бенфика» объявила о продаже Диаша в «Сити» за € 68 млн и покупке Отаменди за € 15 млн

Португальская «Бенфика» на официальном сайте объявила сразу о двух сделках с английским «Манчестер Сити».

«Сегодня вечером «Бенфика направила два сообщения в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM) о достигнутых соглашениях с «Манчестер Сити».

В первом заявлении говорилось, что достигнута договоренность с «Манчестер Сити» о продаже всех прав на центрального защитника Рубена Диаша за € 68 млн и дополнительной сумме в € 3,6 млн в виде бонусов.

Во втором заявлении «Бенфика» сообщила, что достигла соглашения с «Манчестер Сити» о приобретении прав на центрального защитника Николаса Отаменди за сумму в € 15 млн.

Оба соглашения станут действительными после подписания спортивных трудовых договоров с игроками и результатов медицинских обследований», — гласит опубликованное заявление португальского клуба.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне Рубен Диаш провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом 12 жёлтых карточек. В 20 встречах с его участием «Бенфика» завершала игру без пропущенных мячей.