Игорь Акинфеев – о поражении «Локомотиву»: нет времени расстраиваться, идём дальше
34-летний российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение «армейцев» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).
«Вся борьба впереди;) нет времени расстраиваться, идём дальше», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.
В игре с «железнодорожниками» 34-летний голкипер отразил 6 ударов по воротам. Единственный гол в этой встрече на счету форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.
«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.
В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).
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