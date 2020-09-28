Андреа Пирло: «Ювентус» сделал шаг назад по сравнению с игрой с «Сампдорией»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение об игре команды в матче 2-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2).

«В этом сезоне мы встретились с двумя совершенно разными командами, поэтому я знал, что наш подход будет полностью отличаться от подхода с «Сампдорией». Это был шаг назад с точки зрения результативности, но наша работа ещё не завершена, так как у нас не было возможности сыграть в предсезонных товарищеских матчах, чтобы проверить это.



В конечном итоге это отразилось на количестве набранных очков, поскольку в игре с «Ромой» мы дважды отыгрывались, а затем остались вдесятером, в то время когда у нас были такие игроки, как Артур, которые не играли в течение шести месяцев», — цитирует Пирло Football Italia.



«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. «Рома» (1) располагается на 15-м месте.