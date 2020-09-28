В ворота «Ювентуса» назначено наибольшее количество пенальти с начала сезона-2019/2020

Туринский «Ювентус» является абсолютным лидером чемпионата Италии по одному из важных статистических показателей, информирует Opta Sports в «Твиттере».

Как утверждает источник, «Ювентус», получивший в свои ворота очередной 11-метровый в игре 2-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2), является абсолютным лидером по данному показателю в Серии А. Начиная с сезона-2019/2020, в ворота «Ювентуса» было назначено 13 пенальти.

Напомним, что на 31-й минуте встречи с «Ромой» полузащитник римского клуба Жордан Верету открыл счёт в матче, реализовав пенальти за игру рукой в штрафной площади Адриена Рабьо.

«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. В следующем туре туринский клуб на домашнем стадионе «Альянц – Ювентус» примет «Наполи». Встреча состоится в воскресенье, 4 октября. Начало – 21:45 мск.