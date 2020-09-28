Луис Суарес: переход в «Атлетико» — это глоток свежего воздуха

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта за «матрасников» в игре 3-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (6:1), в которой 33-летнему уругвайцу удалось оформить дубль и отдать голевую передачу.
«Очень хорошее начало. Счастлив такому дебюту за «Атлетико» и 3 набранным очкам. Когда вы дебютируете и помогаете команде забивать голы, вы всегда счастливы. Этот переход, как глоток свежего воздух.
Я перешёл в клуб, который оказал мне великолепный приём, атмосфера была очень хорошей с самого начала, что отражается и на поле», — цитирует Суареса Goal.
Луис Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Однако, «Барселона» может получить около € 6 млн в качестве бонусов.
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