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Николай Наумов: впервые в этом сезоне я просто восхищён игрой «Локомотива»

Николай Наумов: впервые в этом сезоне я просто восхищён игрой «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал выступление «железнодорожников» в гостевой встрече 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).

«Впервые в этом сезоне я просто восхищен игрой «Локомотива». Полное удовлетворение. Мне очень понравилась и игра вообще, и то, как действовал «Локо». Впервые при Николиче я увидел тренерскую руку. Команда здорово подготовилась, основательно изучила ЦСКА и действовала как единый механизм.

Особенно хотел бы отметить отличную игру Владислава Игнатьева, которого в свое время мы принимали на работу в «Локомотив» в конце 2009 года, когда он перешел из «Крыльев Советов». Он тогда был молодым и удивил тем, как пашет на тренировках. Уже тогда было понятно, что это самоотверженный футболист, который станет большим игроком. Потом Влад покидал «Локомотив», но вернулся туда уже из «Кубани» и стал значимой фигурой в чемпионский сезон, будучи очень монолитным фланговым игроком и скромным человеком. И поразило, как здорово он отыграл против ЦСКА, вернувшись в основу после нескольких матчей в запасе. Ну, и хорош был Смолов, который вроде бы перезапускает карьеру. Если будет работать, как в двух последних матчах, то укрепит свои позиции», — приводят слова Наумова «Известия».

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» встретятся на домашнем стадионе с «Химками» (4 октября).

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