Ведран Чорлука отреагировал на победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отреагировал на победу в матче чемпионата России с ЦСКА. Центральный матч 9-го тура российской Премьер-Лиги состоялся в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончился победой «железнодорожников» со счётом 1:0. Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.
«Молодцы парни! Отличная игра в дерби», — написал Чорлука в своём «инстаграме».
«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на 4-м месте, набрав 16 очков.
В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).
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