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В «Ювентусе» прокомментировали расследование дела о мошенничестве Суареса на экзамене

В «Ювентусе» прокомментировали расследование дела о мошенничестве Суареса на экзамене
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико» уругвайский форвард Луис Суарес.

«Мы не сделали ничего плохого. У Суареса была возможность покинуть «Барселону», мы действовали прозрачно и полностью в рамках правил, поэтому беспокоиться не о чем. Я не судья и не полицейский, не знаю, какова сейчас ситуация и не думал о том, как проходит расследование», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что экзамен, который Суарес сдавал для того, чтобы получить паспорт гражданина ЕС и перейти в «Ювентус» (сделка в итоге не состоялась), был формальностью — уругваец заранее знал ответы на все вопросы и очень плохо изъяснялся на итальянском языке.

Суарес оформил дубль и отдал результативный пас в дебютном матче за «Атлетико»
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