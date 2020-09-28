В «Ювентусе» прокомментировали расследование дела о мошенничестве Суареса на экзамене

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико» уругвайский форвард Луис Суарес.
«Мы не сделали ничего плохого. У Суареса была возможность покинуть «Барселону», мы действовали прозрачно и полностью в рамках правил, поэтому беспокоиться не о чем. Я не судья и не полицейский, не знаю, какова сейчас ситуация и не думал о том, как проходит расследование», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что экзамен, который Суарес сдавал для того, чтобы получить паспорт гражданина ЕС и перейти в «Ювентус» (сделка в итоге не состоялась), был формальностью — уругваец заранее знал ответы на все вопросы и очень плохо изъяснялся на итальянском языке.
- 28 сентября 2020
-
06:20
-
06:03
-
05:39
-
05:21
-
04:41
-
04:28
-
04:18
-
04:00
-
03:42
-
03:27
-
03:16
-
02:58
-
02:29
-
02:04
-
01:49
-
01:37
-
01:17
-
00:52
-
00:50
-
00:41
-
00:26
-
00:24
-
00:19
-
00:06
-
00:05
- 27 сентября 2020
-
23:51
-
23:50
-
23:41
-
23:25
-
23:16
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:37
-
22:36