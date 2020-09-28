В «Ювентусе» прокомментировали расследование дела о мошенничестве Суареса на экзамене

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико» уругвайский форвард Луис Суарес.

«Мы не сделали ничего плохого. У Суареса была возможность покинуть «Барселону», мы действовали прозрачно и полностью в рамках правил, поэтому беспокоиться не о чем. Я не судья и не полицейский, не знаю, какова сейчас ситуация и не думал о том, как проходит расследование», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что экзамен, который Суарес сдавал для того, чтобы получить паспорт гражданина ЕС и перейти в «Ювентус» (сделка в итоге не состоялась), был формальностью — уругваец заранее знал ответы на все вопросы и очень плохо изъяснялся на итальянском языке.