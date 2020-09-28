Сульшер потроллил Моуринью после слов о размере ворот. Жозе ответил

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пошутил над наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после слов специалиста о том, что ворота лондонского клуба были на 5 см меньше нормы в игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией 79».

После матча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» (3:2), в которой клуб из муниципалитета Брайтон-энд-Хов пять раз попал в каркас ворот «Красных дьяволов», Сульшер вспомнил о словах Моуринью.

«Вы должны быть счастливы, что Жозе здесь нет, чтобы измерить стойки ворот», — приводит слова Сульшера Goal.

Моуринью ответил следующим образом:

«Я думаю, Сульшер был так счастлив и удивлён тем, что случилось с его командой, что пошутил. Но я понимаю, что для него не важны размеры ворот. Ему важен размер штрафной площади. Он бы никогда не согласился играть в штрафной, которая меньше на метр. Он бы хотел, чтобы она была больше на четыре метра», — ответил португальский тренер.