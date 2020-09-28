«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере полузащитника «Челси» Н'Голо Канте

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Mirror.

По данным источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер является давним поклонником французского полузащитника и считает, что он может усилить команду. Однако для того, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед», Канте придётся согласиться на сокращение заработной платы. «МЮ» уже связался с представителями 29-летнего футболиста.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Интер».

Н’Голо защищает цвета «Челси» с лета 2016 года. За француза синие заплатили «Лестер Сити» € 35,8 млн. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Канте в 22 матчах забил три мяча и заработал четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 80 млн.