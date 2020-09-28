Обамеянг рассказал, что отклонил предложение «Барселоны»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что отказался от перехода в «Барселону», прежде чем продлил контракт с лондонским «Арсеналом».

«Было несколько предложений, особенно от «Барселоны», но также и от других клубов», — приводит слова Обамеянга Goal со ссылкой на Canal Football Club.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии (35 — в основном составе), в которых он стал автором 22 забитых мячей (два — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые и одну красную карточку. Ранее он играл за «Милан», «Лилль» и «Сент-Этьен».