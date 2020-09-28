Роналду и Месси забили пенальти во вчерашних матчах с разницей в 146 секунд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси забили пенальти во вчерашних матчах с «Ромой» и «Вильярреалом» соответственно с разницей в 146 секунд, сообщается в «твиттере» Squawka Football.
Португалец смог поразить ворота римской команды в 22:32:17 мск, аргентинец забил с одиннадцатиметровой отметки в ворота «Вильярреала» чуть позже — в 22:34:43. Месси стал 4-м игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось отметиться забитыми мячами в 17 сезонах Примеры подряд. Помимо аргентинца подобным достижением отметились экс-форвард «Атлетика» Агустин Гаинсе (19 сезонов), бывший форвард «Реала» Карлос Алонсо (17), и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос (17).
«Ювентус» в двух матчах набрал 4 очка и занимает 5-е место в таблице Серии А. Следующий матч клуб проведёт 4 октября на своём поле с «Наполи».
«Барселона» проведёт следующий матч на выезде с «Сельтой» 1 октября.
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