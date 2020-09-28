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Доменико Тедеско: кажется, в Москве опасно кататься на велосипеде. Езжу на такси

Доменико Тедеско: кажется, в Москве опасно кататься на велосипеде. Езжу на такси
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о любви к автомобилям, а также признался, что опасается ездить на велосипеде в Москве.

«Люблю ли машины? Да, причём самые разные, но вожу обычно маленькие, как-то даже у меня был крохотный Fiat 500. Но сейчас ни в России, ни в Германии у меня нет машины – хватает авто жены. Когда надо куда-то съездить, я сажусь на велосипед. Дома в Германии у меня стоит не горный, а городской велосипед, я надеваю шлем и катаюсь три-четыре часа по Штутгарту: сначала в голову лезут разные мысли, но потом голова очищается.

Бакаев ездил на тренировки на велосипеде? Я это ценю, но сам в Москве на велосипеде не катался. Кажется, это опасно. Езжу на такси», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Поговорили с Тедеско о жизни в Германии: как печатал газеты и продавал «Мерседесы»
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