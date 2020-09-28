Тедеско: хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как ему помогают понять, что кричат болельщики, а также поделился желанием на будущее.



«Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде «Спартака» Игорю Нетто исполнилось 90 лет – рассказали о нём. Когда поют фанаты, я слышу «Вперёд, Спартак» и «Красно-белый». Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика.



Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё – невозможно», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.