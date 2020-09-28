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Тедеско: хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо

Тедеско: хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как ему помогают понять, что кричат болельщики, а также поделился желанием на будущее.

«Ребята из клуба мне помогают. Например, легенде «Спартака» Игорю Нетто исполнилось 90 лет – рассказали о нём. Когда поют фанаты, я слышу «Вперёд, Спартак» и «Красно-белый». Если хочу уточнить, опять же спрашиваю у переводчика.

Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё – невозможно», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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Интервью про журналистику и подъёмы в пять утра.
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