Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Доменико Тедеско рассказал о разнице между спортивными журналистами в Германии и России

Доменико Тедеско рассказал о разнице между спортивными журналистами в Германии и России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, чем отличаются спортивные журналисты в Германии и России.

«В обеих странах журналисты много и тяжело работают: под давлением, без выходных, ездят за командой на матчи и на сборы. Я с большим уважением отношусь к вашей профессии и знаю, что вам непросто.

В «Шальке» клуб открывает для журналистов и фанатов все тренировки, кроме предыгровой. Если играли в субботу, то закрывали тренировку в четверг. В России же медиа больше интересуют детали – не личной жизни, а футбольные, после матчей задают много узконаправленных вопросов по тактике. Отличия – минимальны», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Поговорили с Тедеско о жизни в Германии: как печатал газеты и продавал «Мерседесы»
Интервью про журналистику и подъёмы в пять утра.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020