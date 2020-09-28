Доменико Тедеско рассказал о разнице между спортивными журналистами в Германии и России

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, чем отличаются спортивные журналисты в Германии и России.



«В обеих странах журналисты много и тяжело работают: под давлением, без выходных, ездят за командой на матчи и на сборы. Я с большим уважением отношусь к вашей профессии и знаю, что вам непросто.



В «Шальке» клуб открывает для журналистов и фанатов все тренировки, кроме предыгровой. Если играли в субботу, то закрывали тренировку в четверг. В России же медиа больше интересуют детали – не личной жизни, а футбольные, после матчей задают много узконаправленных вопросов по тактике. Отличия – минимальны», — сказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Поговорили с Тедеско о жизни в Германии: как печатал газеты и продавал «Мерседесы» Интервью про журналистику и подъёмы в пять утра.