Унаи Эмери потерпел поражение во всех 13 матчах с «Барселоной» на «Камп Ноу»

«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче 3-го тура испанской Примеры. Встреча прошла накануне, 27 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.
Как сообщает Squawka Football в «Твиттере», для главного тренера гостей Унаи Эмери этот матч стал уже 13-м в карьере, проведённом на выезде с сине-гранатовыми. Во всех этих встречах победу одерживала каталонская команда.
Эмери возглавил «Вильярреал» минувшим летом. До этого испанский специалист тренировал лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Валенсию»», «Альмерию» и «Лорку Депортиву». В России Унаи известен по работе в московском «Спартаке» в 2012 году.
«Барселона», чьи матчи в 1-м и 2-м турах были перенесены, набрала 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (4) располагается на восьмой строчке.
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