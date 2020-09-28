Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Диего Коста: никогда не хотел быть обузой для «Атлетико». Если надо, я уйду

Диего Коста: никогда не хотел быть обузой для «Атлетико». Если надо, я уйду
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста рассказал о будущем в клубе.

«Я позволил клубу принять решение о моём будущем. Никогда не хотел быть обузой. Если клуб собирается продать меня, я уйду, если захочет разорвать контракт, я также приму это.

У меня был разговор с руководством и тренером. Я продолжу выкладываться на тренировках и надеяться, что обойдётся без травм. Если буду нужен, я готов выходить на поле, если нет — ничего страшного", — цитирует Косту Marca.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.

Диего Коста – об игре с Суаресом: я могу сражаться, а Луис – кусаться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020