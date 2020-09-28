Диего Коста: никогда не хотел быть обузой для «Атлетико». Если надо, я уйду

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста рассказал о будущем в клубе.

«Я позволил клубу принять решение о моём будущем. Никогда не хотел быть обузой. Если клуб собирается продать меня, я уйду, если захочет разорвать контракт, я также приму это.

У меня был разговор с руководством и тренером. Я продолжу выкладываться на тренировках и надеяться, что обойдётся без травм. Если буду нужен, я готов выходить на поле, если нет — ничего страшного", — цитирует Косту Marca.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.