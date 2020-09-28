Гвардиола потратил более € 440 млн на покупку защитников в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» потратил более € 440 млн на покупку защитников при главном тренере Хосепе Гвардиоле, сообщается в "твиттере" Goal.

Полный список покупок игроков обороны «горожан» при испанском специалисте выглядит следующим образом: Джон Стоунс (€ 52,2 млн), Бенжамен Менди (€ 57,2 млн), Кайл Уокер (€ 49,5 млн), Эмерик Лапорт (€ 62,7 млн), Данило (€ 29,1 мдн), Анхелиньо (€ 12,1 млн), Жоау Канселу (€ 66 млн), Натан Аке (€ 45,1 млн) и Рубен Диаш (€ 68,2 млн). Итого — € 442,1 млн.

Вчера, 27 сентября, португальская «Бенфика» объявила о переходе защитника Рубена Диаша в «Манчестер Сити». В лиссабонский клуб в обратном направлении перейдёт защитник Николас Отаменди. В минувшем сезоне Рубен Диаш провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом 12 жёлтых карточек.