Тренер «Сочи» Федотов по телефону извинился перед судьёй Карасёвым и его помощником

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пообщался с судьями матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), в котором он был удалён. Об этом сообщает пресс-служба сочинцев в «Инстаграме».
«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повёл себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принёс извинения судейской бригаде.
Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, во втором тайме матча защитник «Сочи» Кирилл Заика за две минуты получил две жёлтые карточки — сначала на 53-й минуте он остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в защитника «Краснодара» Сергея Петрова. Следом за ним Карасёв удалил Федотова за излишние эмоции.
- 28 сентября 2020
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