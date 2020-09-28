Уткин: матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью, а результат не удивил

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определённо лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но «Локомотив» довольно уверенно создаёт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.
В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всё происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была «нырнуть». Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч.
Наш чемпионат так устроен. Назовём это «теория всплесков». Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив» (припоминаю сопоставимый — домашний с «Зенитом» прошлой осенью), и ещё игра вновь показала, что Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 28 сентября 2020
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