«Химки» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 28 сентября, состоится матч «Химки» – «Динамо». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Антон Анопа (Благовещенск).
«Химки», набрав 3 очка в 8 турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. «Динамо» (14) располагается на девятой строчке и в случае победы поднимется в зону еврокубков.
«Химки» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 9-го тура РПЛ 28.09.2020
- 28 сентября 2020
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