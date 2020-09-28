Фати: играть с Месси — мечта детства, а теперь это реальность

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями от работы с партнёром по атаке сине-гранатовых и капитаном команды Лионелем Месси.



«Я мечтал играть с Месси с самого детства, а теперь это реальность. Он даёт мне много советов, помогает во время матчей и на тренировках, а также за пределами поля. Это делает меня счастливым. Я хочу прибавлять каждый день, продолжать учиться у своих партнёров по команде, потому что они лучшие. Они стараются помогать мне каждый день», — приводит слова Фати Goal.com.



Накануне, 27 сентября, «Барселона» на своём поле разгромила «Вильярреал» в матче 3-го тура испанской Примеры со счётом 4:0. Фати отметился дублем и повторил достижение Месси восьмилетней давности. Сам Лео также забил гол, реализовав пенальти.

Ансу Фати не получил премию лучшему игроку матча из-за своего возраста