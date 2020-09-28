Итальянский арбитр Орсато рассудит ПАОК и «Краснодар» в ответной встрече плей-офф ЛЧ
Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с итальянским судьёй Даниэле Орсато, сообщает официальный сайт УЕФА.
В бригаду также войдут итальянские ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Резервный судья — Даниэле Довери (Италия). Встреча ПАОКа и «Краснодара» состоится в Салониках (Греция) 30 сентября. Начало — в 22:00 мск.
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. Счёт был открыт на 32-й минуте, забил Пелькас. Через 6 минут шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, французский хавбек Реми Кабелла вывел «быков» вперёд.
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