Дзюба разгромил Ловрена в «Правда или ложь». Видео

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сыграл с партнёром по петербургскому клубу защитником сборной Хорватии Деяном Ловреном.
Футболисты приняли участие в викторине «Правда или ложь». Они по очереди зачитывали друг другу фразы с карточек и угадывали, является названное правдой или нет. В итоге уверенную победу (5:2) одержал Дзюба.
Видео доступно в «инстаграме» Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Ловрен перешёл в «Зенит» минувшим летом, а до этого выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион» и загребское «Динамо». В сборную Хорватии Деян вызывается с 2009 года. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.
В свою очередь Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а ранее играл за «Спартак», откуда уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». В национальную команду России вызывается с 2011 года. В этом сезоне 32-летний форвард провёл 8 матчей в чемпионате, забил 6 мячей (1 — с пенальти) и отдал 2 голевых паса.
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