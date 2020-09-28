Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «МЮ» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио» на правах аренды

Хавбек «МЮ» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио» на правах аренды
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио» на правах аренды с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, соглашение бразильца с римским клубом составлено по схеме «1+4». Зарплата Перейры в «Лацио» составит € 2 млн в год.

Сообщалось, что универсальность Андреаса считается ценным активом для тренера «Лацио» Симоне Индзаги, ему нужны альтернативы в полузащите, а также игрок для снабжения передачами форварда команды Чиро Иммобиле.

Перейра — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, выступал за «Гранаду» и «Валенсию». Соглашение 24-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере полузащитника «Челси» Н'Голо Канте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020