Хавбек «МЮ» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио» на правах аренды

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра близок к переходу в «Лацио» на правах аренды с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, соглашение бразильца с римским клубом составлено по схеме «1+4». Зарплата Перейры в «Лацио» составит € 2 млн в год.
Сообщалось, что универсальность Андреаса считается ценным активом для тренера «Лацио» Симоне Индзаги, ему нужны альтернативы в полузащите, а также игрок для снабжения передачами форварда команды Чиро Иммобиле.
Перейра — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, выступал за «Гранаду» и «Валенсию». Соглашение 24-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон.
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