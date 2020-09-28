У Крооса диагностировано повреждение мышц ягодицы
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил повреждение мышц левой ягодицы, сообщается на официальном сайте «сливочных».
Напомним, хавбек был вынужден покинуть поле из-за травмы в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:2). Немец был заменён в концовке первого тайма, вместо него в игру вступил полузащитник Лука Модрич. Ориентировочные сроки восстановления Крооса составят 10-14 дней. Хавбек наверняка пропустит матчи испанской Примеры с «Вальядолидом» и «Леванте».
Кроос начинал карьеру в «Баварии». В составе мюнхенцев дебютировал в 2007 году в 17-летнем возрасте, а через семь лет перебрался в «Реал». В сборную Германии 30-летний хавбек вызывается с 2010 года. С национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.
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