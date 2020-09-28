Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Жиров отреагировал на вызов в сборную России

Александр Жиров отреагировал на вызов в сборную России
Футбол / Сборная России 0

Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров отреагировал на дебютный вызов в сборную России.

«Пришёл с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной ещё не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас — сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. Также на его счету 1 автогол.

Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020