Александр Жиров отреагировал на вызов в сборную России

Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров отреагировал на дебютный вызов в сборную России.
«Пришёл с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной ещё не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас — сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.
29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. Также на его счету 1 автогол.
- 28 сентября 2020
-
15:27
-
15:07
-
15:01
-
14:48
-
14:36
-
14:17
-
14:12
-
14:12
-
13:31
-
13:14
-
13:06
-
12:40
-
12:16
-
12:03
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:42
-
10:29
-
10:22
-
10:19
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
07:52
-
06:43
-
06:20
-
06:03