Александр Жиров отреагировал на вызов в сборную России

Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров отреагировал на дебютный вызов в сборную России.

«Пришёл с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной ещё не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас — сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.



В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки. Также на его счету 1 автогол.