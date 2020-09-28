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Объявлен состав молодёжной сборной России на матчи с Эстонией и Латвией

Объявлен состав молодёжной сборной России на матчи с Эстонией и Латвией
Футбол / Сборная России 0

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликован состав молодёжной сборной на матчи Евро-2021 с Эстонией и Латвией. Команда соберётся на базе и начнёт подготовку в Новогорске 4 октября, где и будет готовиться к отчётным встречам.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулёв («Динамо»).

В расширенный состав сборной также включён защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который продолжает реабилитационно-восстановительные мероприятия и подготовку к матчам в клубе. Его возвращение в общую группу ожидается в ближайшее время.

Также в связи с повреждением, полученном в матче тура, решение о вызове полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова будет принято позднее по результатом дополнительного медицинского обследования.

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