У форварда «Сассуоло» отменили три гола за матч. С четвёртой попытки он забил по правилам

Нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто столкнулся с трудностями, пытаясь забить гол в выездном матче 2-го тура итальянской Серии А со «Специей».
В середине первого тайма 33-летний футболист отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. К ситуации подключился VAR, который подтвердил подозрения арбитров. Уже во второй половине встречи, на 57-й минуте, Капуто предпринял ещё одну попытку забить гол. Вновь мяч оказался в воротах, но и в этот раз игрок был в положении вне игры. Спустя 14 минут Франческо оформил хет-трик из незасчитанных голов. VAR снова определил, что он находился в офсайде.
На 76-й минуте Капуто всё же улыбнулась удача, и он забил по правилам. Несмотря на его предыдущие неудачи, «Сассуоло» одержал уверенную победу со счётом 4:1.
- 28 сентября 2020
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