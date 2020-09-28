«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение «Боруссии» о трансфере Санчо

«Манчестер Юнайтед» готов предложить дортмундской «Боруссии» новую сумму за переход полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, манкунианцы намерены предложить немецкому клубу около € 72 млн плюс бонусы, с помощью которых сумма может возрасти до € 100 млн. «Манчестер Юнайтед» надеется, что в последнюю неделю трансферного окна «Боруссия» примет это предложение. Напомним, изначально немцы запросили у «красных дьяволов» € 120 млн.

Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.