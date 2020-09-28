Житель Волгограда создал петицию с призывом отправить руководство «Ротора» в отставку

Житель Волгограда Александр Немцов создал на платформе change.org петицию с требованием отправить в отставку руководителей «Ротора». К ней прилагается обращение к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.



«Уважаемый Андрей Иванович! Мы, нижеподписавшиеся жители Волгограда и Волгоградской области, просим Вас оказать содействие и внимательно изучить ситуацию с СК «Ротор». Хотелось бы обратить Ваше внимание на следующий список неоднозначных решений руководства клуба, которые привели к нынешней катастрофической ситуации, а именно:



1. Расторжение договора с воспитанником волгоградского спортинтерната и главным тренером Меньщиковым И.А. В период отставки Меньщикова «Ротор» находился на первом месте в ФНЛ. Руководство клуба не пояснило причин расторжения договора.



2. Кадровая и трансферная политика клуба. Всё футбольное сообщество обсуждает тему перехода грузинского игрока Ананидзе Джано Амирановича, который после подписания однолетнего контракта так и не появился в нашем городе, а не более как через два месяца де-юро покинул клуб. Никаких санкций в отношении очень странной сделки не последовало. Хочу подчеркнуть, что Ананидзе являлся самым высокооплачиваемым игроком клуба. Также неизвестно, сколько бюджет области заплатил агенту игрока, который провёл в Волгограде один день, как и сам игрок, при подписании контракта.



3. Расторжение договоров с рядом игроков, которые вывели команду в РПЛ. Это, безусловно, дело тренерского штаба, но взамен российских спортсменов были заключены договоры с хорватским вратарём Йосипом Чондричом, армянским защитником Арменом Манучаряном, аргентинским защитником Патрисио Матрикарди. Из открытых данных, запасные легионеры получают заработную плату в несколько раз больше, чем игроки основного состава. Этот вопрос непрозрачности клуба, который является бюджетным, находит непонимание у всех болельщиков «Ротора» и налогоплательщиков Волгоградской области. Вместо того чтобы вкладывать бюджетные средства в местную молодёжь, нам приходится наблюдать очень странные схемы с игроками, о которых в российском футболе никто не слышал. Уверены, что не лишним будет довести до Вас информацию о том, что все игроки в клубе, за исключением тех, кого можно пересчитать по пальцам одной руки, – на однолетнем контракте и в аренде, а это значит, что в следующем году мы увидим абсолютно новых игроков. Говорить о выполнении задач, которые Вы ставите перед клубом, не приходится.



4. «Ротор» попал в худшую ситуацию из всех клубов в связи с коронавирусной инфекцией, пропустив в общей сложности три матча, где были засчитаны технические поражения. Почему так вышло и кто должен нести за это ответственность, мы не знаем, никаких санкций применено не было.



5. Клуб, который держится на бюджетном финансировании, так и не предпринял попыток сделать официальный магазин, который приносил бы доход. Вместо этого мы наблюдаем, как болельщики сами организовывают производство и продажу клубной атрибутики. Открытие официального магазина и расширение ассортимента, безусловно, увеличило бы шансы на заключение ряда сделок с потенциальными спонсорами.



Андрей Иванович, «Ротор» – это любимый ребёнок нескольких поколений волгоградцев, у которого в 2018 году появился новый дом. Мы оказались в ситуации, когда клубом управляют люди, не имеющие подобного опыта, формирующие странные сделки и полностью проваливающие задачи, которые перед ними ставились. Мы просим Вас обратить внимание на ситуацию, пока ещё есть возможность внести изменения и остаться в элитном российском дивизионе», — говорится в обращении.

Тренер «Ротора»: перед «Рубином» тренировались в 12 человек на полполя. Чудес не бывает