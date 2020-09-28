Хавбек Сангаре перешёл из «Тулузы» в ПСВ. Сообщалось, что им интересуется «Спартак»

ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ибраима Сангаре из «Тулузы».



22-летний ивуарийский футболист заключил с клубом из Эйндховена контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма сделки не разглашается.



Ранее сообщалось, что в услугах Сангаре заинтересован московский «Спартак», желающий усилить позицию опорного полузащитника.



Ибраим защищал цвета «Тулузы» с 2016 года. Профессиональную карьеру он также начал в этой команде. С 2015 года хавбек вызывается в сборную Кот-д’Ивуара. В прошлом сезоне Сангаре принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, сделал 1 результативную передачу и получил 8 жёлтых карточек. «Тулуза» по итогам розыгрыша заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице и вылетела в Лигу 2.

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