Хавбек «Уфы» Алибеков: в «Роторе» работают знакомые тренеры, организуем им тёплый приём

Полузащитник «Уфы» Ахмед Алибеков, который накануне перешёл из киевского «Динамо» на правах аренды, поделился эмоциями от трансфера.

«Все ребята хорошо приняли, коллектив хороший. С Плиевым в одном отеле живём, с Данченко из одного города — Запорожья. Зинченко? Да, слышал о нём, сразу отсюда в „Ман Сити“ уехал.

Если сравнивать чемпионаты России, Украины и Чехии, то в чешском футболе тактики меньше, там он больше силовой, агрессивный. Турнирное положение «Уфы»? Будем исправлять. Ближайший матч с «Ротором» очень важен. Там работают знакомые мне тренеры — Хацкевич и Шацких. Нужно организовать им тёплый приём. Через два-три дня привыкну к полю и команде. Думаю, буду готов играть с первых минут", — сказал Алибеков в интервью пресс-службе клуба.