Хавбек «Уфы» Алибеков: в «Роторе» работают знакомые тренеры, организуем им тёплый приём
Полузащитник «Уфы» Ахмед Алибеков, который накануне перешёл из киевского «Динамо» на правах аренды, поделился эмоциями от трансфера.
«Все ребята хорошо приняли, коллектив хороший. С Плиевым в одном отеле живём, с Данченко из одного города — Запорожья. Зинченко? Да, слышал о нём, сразу отсюда в „Ман Сити“ уехал.
Если сравнивать чемпионаты России, Украины и Чехии, то в чешском футболе тактики меньше, там он больше силовой, агрессивный. Турнирное положение «Уфы»? Будем исправлять. Ближайший матч с «Ротором» очень важен. Там работают знакомые мне тренеры — Хацкевич и Шацких. Нужно организовать им тёплый приём. Через два-три дня привыкну к полю и команде. Думаю, буду готов играть с первых минут", — сказал Алибеков в интервью пресс-службе клуба.
Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Уфе»
- 28 сентября 2020
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:32
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:27
-
15:07
-
15:01
-
14:48
-
14:36
-
14:17
-
14:12
-
14:12
-
13:31
-
13:14
-
13:06
-
12:40
-
12:16
-
12:03
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:42
-
10:29
-
10:22
-
10:19
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:50
Партнерский контент