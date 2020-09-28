Родри: «Лестеру» повезло. Футбол был несправедлив к «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, известный как Родри, прокомментировал итог матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», в котором его команда на своём поле потерпела разгромное поражение со счётом 2:5.



«На мой взгляд, «Лестеру» повезло. Футбол был несправедлив к нам. Возможно, это наша вина, может, дело в их силе. Но это очень трудно объяснить. Мы сделали многое для победы в этом матче. Такие команды, как «Лестер», приезжают сюда и играют с 11 футболистами за линией мяча. Я молод и стараюсь учиться в каждом матче, но игры вроде этой, когда соперник ничего не делает, немного сбивают с толку. Это не то, как я люблю играть», — приводит слова Родри BBC.



«Манчестер Сити», набрав 3 очка в двух турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (9) – первый.

«Сити» получил пять мячей. Дома! Что это было, Пеп? Три пенальти и трёшка от Варди.