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Родри: «Лестеру» повезло. Футбол был несправедлив к «Манчестер Сити»

Родри: «Лестеру» повезло. Футбол был несправедлив к «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, известный как Родри, прокомментировал итог матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», в котором его команда на своём поле потерпела разгромное поражение со счётом 2:5.

«На мой взгляд, «Лестеру» повезло. Футбол был несправедлив к нам. Возможно, это наша вина, может, дело в их силе. Но это очень трудно объяснить. Мы сделали многое для победы в этом матче. Такие команды, как «Лестер», приезжают сюда и играют с 11 футболистами за линией мяча. Я молод и стараюсь учиться в каждом матче, но игры вроде этой, когда соперник ничего не делает, немного сбивают с толку. Это не то, как я люблю играть», — приводит слова Родри BBC.

«Манчестер Сити», набрав 3 очка в двух турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (9) – первый.

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