«Зенит» предложил за Родриго Де Пауля € 30 млн, «Удинезе» требует € 40 млн
«Зенит» по-прежнему намерен усилиться полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем.
Как утверждает журналист Никколо Чеккарини в своём «твиттере», сине-бело-голубые сделали улучшенное предложение по 26-летнему аргентинскому футболисту в размере € 30 млн, однако итальянский клуб оно не устроило. «Удинезе» требует за игрока € 40 млн.
Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» хавбек перешёл в 2016 году из «Валенсии», а сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн.
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