В Немецком футбольном союзе признали свою неправоту в отношении Месута Озила

Генеральный секретарь Немецкого футбольного союза (DFB) Фридрих Курциус признал, что организация допустила ошибки при рассмотрении ситуации с экс-игроком сборной Германии Месутом Озилом.
Напомним, весной 2018 года немецкие футболисты турецкого происхождения Озил и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего подверглись серьёзной критике. После провального для немецкой сборной чемпионата мира 2018 года Озил на фоне давления из-за этой истории завершил карьеру в национальной команде и обвинил DFB в расизме.
«Фотография стала отправной точкой для обсуждения многих тем. В тот момент, когда появились расистские обвинения, мы упустили время, чтобы встретиться с игроком и всё обсудить. Мы допустили ряд ошибок при рассмотрении этой темы», — приводит слова Курциуса Goal.com.
- 28 сентября 2020
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