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«Химки» — «Динамо»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Химки» — «Динамо»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Динамо» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Мартусевич, Липовой, Казанцев, Конате, Алиев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Хорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулёв, Школик, Игбун.

«Химки», набрав 3 очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. «Динамо» (14) располагается на девятой строчке и в случае победы поднимется в зону еврокубков.

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