«После «Зенита» были разные эмоции». Евсеев высказался о поражении и кризисе в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о поражении команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:6).



«Кризис — понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его.

После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Но всё равно сложно, когда год назад ты играл с чемпионом 1:0 и 0:0, а сейчас проиграл с крупным счётом. Впереди ещё много матчей. Готовимся, понимая это», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».



«Уфа», набрав в девяти турах пять очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (20). В следующем туре «Уфа» встретится с «Ротором». Матч состоится 3 октября в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.

Вадим Евсеев продолжит работу в «Уфе», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»