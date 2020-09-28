Чемпионат Армении будет продолжен, несмотря на военное положение в стране
Матчи 6-го тура армянской Премьер-лиги, за исключением перенесённого матча «Ноа» — «Ван», состоятся 30 сентября, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.
Федерация приняла решение продолжить чемпионат под лозунгом #ArtsakhStrong. Матчи начнутся минутой молчания, а игроки команд-участниц выйдут на поле в траурных повязках.
27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.
Федерация футбола Армении следит за сложившейся ситуацией и может в любой момент принять иное решение по поводу чемпионата.
Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе
- 28 сентября 2020
-
20:01
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:33
-
17:31
-
17:15
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:32
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:43
Партнерский контент