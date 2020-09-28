Чемпионат Армении будет продолжен, несмотря на военное положение в стране

Матчи 6-го тура армянской Премьер-лиги, за исключением перенесённого матча «Ноа» — «Ван», состоятся 30 сентября, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Федерация приняла решение продолжить чемпионат под лозунгом #ArtsakhStrong. Матчи начнутся минутой молчания, а игроки команд-участниц выйдут на поле в траурных повязках.

27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.

Федерация футбола Армении следит за сложившейся ситуацией и может в любой момент принять иное решение по поводу чемпионата.