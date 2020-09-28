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«Ливерпуль» объявил о переходе Лориса Кариуса в «Унион» на правах аренды

«Ливерпуль» объявил о переходе Лориса Кариуса в «Унион» на правах аренды
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Лориса Кариуса в берлинский «Унион» на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Всего наилучшего до конца кампании», — говорится в сообщении пресс-службы мерсисайдского клуба.

Напомним, полтора года Кариус провёл на правах аренды в турецком «Бешикташе». Арендное соглашение было рассчитано до лета 2020 года, но голкипер вернулся в «Ливерпуль» раньше, так как турецкий клуб на протяжении нескольких месяцев не выплачивал ему зарплату.

В минувшем сезоне немецкий голкипер провёл 25 матчей в чемпионате Турции и пропустил 29 голов. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Кроме того с 2012 по 2016 год Лорис выступал за «Майнц».

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