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«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Гвардиола

«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Гвардиола
Футбол / Германия 0

Защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол перешёл в «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 16 млн. Футболист подписал с «РБ Лейпциг» контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Гвардиол будет играть за «Динамо» на правах аренды.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «РБ Лейпциг».

18-летний Гвардиол является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне защитник принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии (9 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил три жёлтые карточки.

«РБ Лейпциг», набрав в двух турах 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч клуб проведёт 3 октября на своём поле с «Шальке-04».

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