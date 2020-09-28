Матч Россия — Турция покажет Первый канал

Матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции покажет Первый канал. Встреча состоится 11 октября и начнётся в 21:40 мск. Матч пройдёт в Москве.

Сборные России и Турции выступают в группе 3 дивизиона В Лиги наций. Россия, набрав в двух турах 6 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. Турция (1) — на третьем месте.

3 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Россия на своём поле обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Победу российской национальной команде принесли дубль Артёма Дзюбы и гол Вячеслава Караваева. 6 сентября в матче 2-го тура россияне на выезде победили сборную Венгрии со счётом 3:2. Победу сборной России принесли голы Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.