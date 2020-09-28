Давиташвили: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку

Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассказал о взаимоотношениях с хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе ещё в школе «Динамо» Тбилиси. Я и Хвича очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, отпустив его.
Да, во время пандемии ехали в Россию на машине с Хвичей. Да ещё и по таким дорогам… Очень тяжело. Сначала ехали через Владикавказ — там была ужасная дорога. Там ещё был завал снега, дорогу закрыли. Пришлось остаться на один день в гостинице. Оттуда мы уже должны были улететь в Казань», — приводит слова Давиташвили Sport24.
Напомним, накануне «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл «Ротор» со счётом 3:1.
- 28 сентября 2020
-
21:25
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:33
-
17:31
-
17:15
-
17:13