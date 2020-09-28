Давиташвили: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку

Грузинский полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассказал о взаимоотношениях с хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией.



«Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе ещё в школе «Динамо» Тбилиси. Я и Хвича очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, отпустив его.



Да, во время пандемии ехали в Россию на машине с Хвичей. Да ещё и по таким дорогам… Очень тяжело. Сначала ехали через Владикавказ — там была ужасная дорога. Там ещё был завал снега, дорогу закрыли. Пришлось остаться на один день в гостинице. Оттуда мы уже должны были улететь в Казань», — приводит слова Давиташвили Sport24.

Напомним, накануне «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл «Ротор» со счётом 3:1.