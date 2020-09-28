Дмитрий Гунько: «Химки» попали под очень хороший «Краснодар»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал проигрыш подмосковного клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:7). После матча тренер был уволен.

«Понимали, что нам предстоит сложнейший матч. «Краснодар» готовился к еврокубкам и был на полном ходу. В первом тайме ещё получалось противодействовать сопернику, успевали более-менее в центре обороны, Корян забил потрясающий гол.

Конечно, «Краснодар» был намного быстрее и резче. Все эти забегания, передачи на третьего — у соперника получалось почти всё. У нас был вариант подняться выше и прессинговать, но посчитали, что это может не сработать. Итог — мы попали под очень хороший «Краснодар». Для них это был хороший матч, для нас — тяжёлый", — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».