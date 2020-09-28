Чиро Иммобиле — лучший игрок Серии А в прошлом сезоне по версии Transfermarkt
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим игроком Серии А в прошлом сезоне по версии Transfermarkt.
Форвард римлян стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На счету 30-летнего футболиста 36 забитых мячей (14 — с пенальти) в 37 матчах (36 — в основном составе), а также девять результативных передач. В Кубке Италии принял участие в двух матчах и забил один гол. В Лиге Европы Иммобиле забил два мяча в четырёх матчах.
Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн. Контракт игрока с римским клубом действует до лета 2025 года.
В прошлом сезоне «Лацио», набрав 78 очков, финишировал на третьем месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
Иммобиле: я бы проголосовал за Левандовского в борьбе за «Золотой мяч»
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