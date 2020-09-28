Роман Терюшков: можно сказать, что «Химки» встали на рельсы

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Понятно, „Динамо“ нас перебило по ударам в створ, но мы смотрелись не хуже. Мы уже обыгрывали „Динамо“ в товарищеском матче. Рассчитывали на победу, у нас произошла смена главного тренера и генерального директора. На таком эмоциональном фоне рассчитывали на три очка.



Перед матчем Сергей Анохин общался с командой, он теперь с ней каждый день. Команда у нас всегда была хорошая, в начале сезона просто произошёл сбой, но всё поправимо, сегодня мы увидели ту команду, которая была в конце прошлого сезона. Уверен, команда готова к РПЛ, всегда говорю им это при встречах и продолжу говорить.



Можно сказать, что „Химки“ встали на рельсы и будет постепенное наращивание результата, другого пути у нас нет. Мы не снимаем поставленной задачи — 10–12-е место. В следующем сезоне хотим бороться за позиции повыше», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.