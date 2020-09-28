«ПСЖ» продлил контракт с Булкой и отдал его в аренду
Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» в официальном «твиттере» объявила о продлении контракта с польским вратарём Марцином Булкой.
Новое соглашение голкипера будет действовать до лета 2025 года. После подписания контракта «ПСЖ» отдал Булку в аренду клубу Сегунды Б «Картахене».
20-летний Булка является воспитанником «Челси». В «ПСЖ» польский футболист перешёл летом 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне голкипер принял участие в одном матче чемпионата Франции и оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Булка становился чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской лиги, а также обладателем Суперкубка Франции. Вызывается в молодёжную сборную Польши U20, за которую провёл 3 матча.
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