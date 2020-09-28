Новиков: если бы не реализация и вратарь «Химок», поймавший кураж, счёт был бы другим

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«В матчах с этими командами мы создаём большое количество моментов, но не можем их реализовать. У нас тяжело рождаются голы. Это приводит к тому, что где-то не побеждаем, а где-то и проигрываем. Если говорить о сегодняшнем матче, все удары летели к вратарю соперника. Проблема реализации никак не сдвинется с места. Будем продолжать работать над ней.



В начале первого тайма был фантастический момент, а во второй контратаке мы пропустили. Счёт стал 0:1, и «Химки» ещё большими силами начали обороняться. Стало ещё тяжелее взламывать линию обороны. Структурно мы действовали правильно, поэтому создали большое количество моментов. Если бы не реализация и вратарь, поймавший кураж, счёт был бы другим.



Сегодня Комличенко было тяжело. «Химки» играли в 5 защитников, а Коля был один на острие. Он достаточно неплохо цеплялся за мяч, освобождал зоны… Во втором тайме стало полегче — выпустили ему в помощь Грулёва. Но проблема реализации на сегодняшний день есть. Что касается Филиппа, прогноз врачей следующий — на этой неделе он должен начать тренироваться в общей группе. Посмотрим, как будет вести себя его нога, позволит ли тренироваться в полную силу», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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